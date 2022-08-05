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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Murat Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 teröristin Ağrı Doğubayazıt’ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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