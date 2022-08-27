ABD’den şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına ilişkin hadsiz açıklama: ABD endişe duymaktadır

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİNİN VARLIĞINI GÖSTERİR SOMUT DELİLLER MEVCUT"

Şüpheli Çolakoğlu, Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinde yaptığı savunmada da emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ederek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı bulunan ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.