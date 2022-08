İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Teröristlere nefes aldırmamaya çalışıyoruz

'KAFALARINI ÇIKARAMIYORLAR'

Soylu, terörle mücadeleye değinerek, "Özellikle Suriye kesiminde hem Amerika'nın hem Avrupa'nın destekleriyle beraber oradaki PKK/PYD kendi varlıklarını devam ettirmeye çalışacaklar. Biz, Türkiye sınırına dahil olan bölgenin tamamını kapatacağız. 25-30-40 kilometre aşağıya inerek, Kandil gibi terörün merkezi olan ana üsleri ortadan kaldırarak Türkiye'ye yönelik güvenlik konusundaki açığı bir vesileyle mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız. İçeride ne yapacağız? Şu ana kadar girilmeyen her yere girmeye çalışıyor, her yerde üs bölgesi yapmaya çalışıyor ve her yerde terör örgütlerine nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar. Çıkardılar mesela; bu gece saat 01.30 civarında Batman'da çıkardılar. Yürüyüşe başladılar. İHA'larımız, SİHA'larımız kontrol altına aldı. Saat 04.40'da 2 tane terörist etkisiz hale getirildi. 1 tanesi turuncu kategoride. Yani en yükseğin bir altı kategori. Geçen hafta vatandaşlarımızla birlikte Cudi'deydik. Terör örgütünün 1500- 2 bin teröristinin istediğini yapabildiği, oradan Şırnak'ı, her yeri baskı altına aldığı Cudi'de Diyanet İşleri Başkanımızla ve Şırnaklı hemşehrilerimizle birlikte hakikaten bir şenlik içerisindeydik. Bu işler kolay değil. Terörle mücadele ve teröristle mücadelede bu konuyu hemen bir noktaya taşıyabilmenin de kolay olmadığını söylemek isterim" diye konuştu.