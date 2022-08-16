Son dakika: Tendürek terörden temizlendi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Son iki terörist de etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Eren Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa Yıldız 2022-217 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili terör yuvasındaki son teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve Tendürek'in tamamen temizlendiğini duyurdu.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca J-SİHA destekli olarak icra edilmekte olan Eren Abluka-32 Şehit J. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız 2022-217 operasyonu kapsamında, 16 Ağustos'ta Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu.
BAKAN SOYLU: TENDÜREK TERTEMİZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve illetimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada" dedi.
TURUNCU KATEGORİDEYDİ
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Terör Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride yer alan Evindar kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi.
Teröristin; 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı,
10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı,
2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi.
DİĞERİ DE GRİ KATEGORİDEYDİ
Etkisi hale getirilen diğer teröristin ise Eylem kod adlı Devlet Taşir olduğu, 'gri' kategoride yer aldığı tespit edildi.
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