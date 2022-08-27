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Başkan Erdoğan'dan İlham Aliyev'e 'Laçın' tebriği

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Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan İlham Aliyev’e ’Laçın’ tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Laçın şehrinin yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. İki lider ayrıca, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerini ele alarak ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci ilettiğini duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Erdoğan, Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik etti.

Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti.

YENİ TEMASLAR HAKKINDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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