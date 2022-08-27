Başkan Erdoğan’dan İlham Aliyev’e ’Laçın’ tebriği

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Başkan Erdoğan, Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik etti.

Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti.