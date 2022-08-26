26 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çiftçilere müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika: Çiftçilere müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Çiftçilere müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA