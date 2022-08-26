Malazgirt’te cuma namazı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Malazgirt tüm İslam dünyasının, Müslümanların da zaferidir, diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır. Malazgirt'i asla unutmayacak, unutturmayacağız." dedi. Erdoğan, "Vatanımızı bölmek isteyen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız." ifadelerini kullandı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma namazını kıldırdı. Başkan Erdoğan da Malazgirt Milli Parkı'nda kılınan namaza katıldı.

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