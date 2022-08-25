25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

Son dakika: MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna'nın Odessa Limanı’ndan 2, Pivdennyi Limanı’ndan 1 olmak üzere toplam 3 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA