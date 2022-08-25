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İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?

İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurusu sonrası isim değiştirme başvuru işlemlerine ilgi oldukça yoğun. Ad soyad değiştirme için e-devlet başvuru ekranı ziyaret edilmeye başladı. Peki, İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?

İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İsim değişikliği için e-Devlet sistemine başvuran adaylar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurularını takip ediyor. İçişleri Bakanlığı bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını; 134 bin 818 kişinin ise ismini değiştirdiğini açıkladı. Peki, İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?

İSİM DEĞİŞTİRMEDE SON TARİH SON TARİH...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

- Genel ahlaka uygun olmayan

- Gülünç olarak değerlendirilen

- Yazım ve imla hatası olan

Ad ve soyadı değişikliği başvurularınızı 24 Aralık 2022 tarihine kadar, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilirsiniz.

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmaktadır.

e-Devlet ekranına giriş yapmalısınız.

Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

"Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak ve adımları takip edebileceksiniz

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI

İçişleri Bakanlığı bugüne kadar isim soyisim değişikliği yapan vatandaşların sayısını bu görsel ile paylaştı. Hem müdürlüklere konuyla ilgili başvuru yapmak hem de turkiye.gov.tr e devlet girişi ile başvuru göndermek mümkün.

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