İsim değiştirme 2022 nereden, nasıl yapılır? e-devlet ad ve soyadı değişikliği başvuru şartları nelerdir?

Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

"Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak ve adımları takip edebileceksiniz

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI

İçişleri Bakanlığı bugüne kadar isim soyisim değişikliği yapan vatandaşların sayısını bu görsel ile paylaştı. Hem müdürlüklere konuyla ilgili başvuru yapmak hem de turkiye.gov.tr e devlet girişi ile başvuru göndermek mümkün.