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Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan krizlerden biri de tahıl sevkiyatı olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

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