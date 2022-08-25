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İstanbul'da sağanak yağmur kaç gün sürecek? Canlı yayında sel alarmı | Meteoroloji'den 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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İstanbul’da sağanak yağmur kaç gün sürecek? Canlı yayında sel alarmı | Meteoroloji’den 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur birçok ilçede etkisini artırdı. Gök gürültüsü ve şimşekler altında İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışların kaç gün daha devam edeceği açıkladı. Meteoroloji tarafından İstanbul'un da içinde olduğu 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları canlı yayında aktardı.

İstanbul'da gece başlayan sağanak yağmurun ardından Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için peş peşe uyarı geldi. İstanbul'da beklenen yağış sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış trafiği de etkiledi.

5 İLE TURUNCU 6 İLE SARI UYAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İstanbul'un da içinde olduğu 6 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İşte Sarı kodlu uyarı yapılan iller...

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Bilecik, Kocaeli

İşte Turuncu kodlu uyarı yapılan iller...

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ

SARI KOD NE ANLAMA GELİYOR

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD NE ANLAMA GELİYOR

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

YURDUN DİĞER KESİMLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay'ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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