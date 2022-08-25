İstanbul’da sağanak yağmur kaç gün sürecek? Canlı yayında sel alarmı | Meteoroloji’den 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

YURDUN DİĞER KESİMLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Hatay'ın kıyı, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.