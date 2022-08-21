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Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2022
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Ukrayna’dan 4 gemi daha hareket etti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

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