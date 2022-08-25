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Son dakika: Marmaray'da hafta sonu sefer saatleri uzatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Son dakika: Marmaray’da hafta sonu sefer saatleri uzatıldı

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda İstanbul’un en çok tercih edilen ulaşım aracı Marmaray’ı, 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonu seferlerinin 01.30’a kadar uzatıldığını duyurdu.

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