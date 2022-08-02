İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kentin 5 ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı.
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