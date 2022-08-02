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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kentin 5 ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu 15 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.



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