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İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'lı terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK’lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yıl başından bu yana teslim olan terörist sayısı 74'e yükseldi.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK'TA FAALİYET YÜRÜTMÜŞ

Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

BU YIL 74 TERÖRİST TESLİM OLDU

Sürdürülen ikna çalışmalarıyla 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

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