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CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit!

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Giriş: 21.04.2021 01:17
Türkiye genelinde 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepkiler sürerken CHP'nin gerçek kimliği olan darbe zihniyetini gözler önüne seren bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Başkan Erdoğan'ı eleştiren Altay, Merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek göstererek "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" dedi.
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