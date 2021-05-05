Başkan Erdoğan'a tehdit savuran CHP'li Erdoğdu'ya İletişim Başkanı Altun'dan yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aykut Erdoğdu'nun küstah ifadelerini ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış.

Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.

Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sizin tehditlerinize ve engellemelerinize rağmen aziz milletimizin desteğiyle memleketimize hizmet etmektedir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar.

Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor.

Millete hizmet yolculuğuna "kefeniyle" çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir.

Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Başkan Erdoğan'a yönelik, ''Vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım.'' ifadelerini kullanmıştı.