24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Van'da Eren Abluka-35 operasyonu! 622 personel görev alıyor

Son dakika: Van'da Eren Abluka-35 operasyonu! 622 personel görev alıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Van’da Eren Abluka-35 operasyonu! 622 personel görev alıyor

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde "Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

VAN'DA EREN ABLUKA 35 OPERASYONU / VİDEO

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA