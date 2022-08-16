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Son dakika: Eren Abluka-34 ile PKK'nın finans ağına darbe vuruldu! 10 milyon 530 bin kök kenevir ele geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika: Eren Abluka-34 ile PKK’nın finans ağına darbe vuruldu! 10 milyon 530 bin kök kenevir ele geçirdi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildiğini açıkladı.

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