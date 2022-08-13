13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Son dakika: Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde PKK'ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika: Eren Abluka 10 Operasyonu bölgesinde PKK’ya darbe: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Soylu, "JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA, F-16. Biraz orantısız güç kullandık." dedi.

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