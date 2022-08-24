24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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