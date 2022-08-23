Yunanistan’ın akıl hocası ABD! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz

"BU İLK DEĞİL VE SON DA OLMAYACAK, GERİLİM DAHA DA TIRMANIYOR"

Yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ın ABD'den akıl aldığına dikkat çekti.





Başbuğ, "Yunanistan'ın etkili bir sıfatı vardı 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' diye ancak son zamanlardaki gelişmelerden dolayı Amerika'nın akılsız taşeronu diye yeni bir denklem ekleyebilirsiniz. Yunanistan bu tür olaylara cesaret edemeyen Türkiye'ye lafla sözle süreci geçiştirmeye çalışan ülke konumundaydı. Yunanistan ABD'nin akıl vermesiyle gerilimi tırmandırabileceğini öğrendi. Yunanistan NATO kapsamında olan uçaklara taciz girişiminde bulundu. 'Radar kilitlemesi' düşman olarak gören bir yapı. Bizimkiler anında karşılığını verdi. Bu ilk değil ve son da olmayacak. Önümüzdeki süreçte bu gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.