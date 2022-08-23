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Yunanistan'ın akıl hocası ABD! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: Gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz

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Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Yunanistan’ın akıl hocası ABD! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: Gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'a ait F-16'lar tarafından radar kilidi takılarak tacizde bulunulduğunu açıkladı. Gerilime ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Atina yönetiminin ABD'den akıl aldığına dikkat çekti. Joe Biden yönetiminin Yunanistan'ı '51.eyalet' gibi kullandığını vurgulayan Başbuğ, "Bu ilk değil ve son da olmayacak. Önümüzdeki süreçte bu gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) aynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları öğrenildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını aktarıldı.

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

Ayrıca MSB tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.


MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi. Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

"BU İLK DEĞİL VE SON DA OLMAYACAK, GERİLİM DAHA DA TIRMANIYOR"

Yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Yunanistan'ın ABD'den akıl aldığına dikkat çekti.



Başbuğ, "Yunanistan'ın etkili bir sıfatı vardı 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' diye ancak son zamanlardaki gelişmelerden dolayı Amerika'nın akılsız taşeronu diye yeni bir denklem ekleyebilirsiniz. Yunanistan bu tür olaylara cesaret edemeyen Türkiye'ye lafla sözle süreci geçiştirmeye çalışan ülke konumundaydı. Yunanistan ABD'nin akıl vermesiyle gerilimi tırmandırabileceğini öğrendi. Yunanistan NATO kapsamında olan uçaklara taciz girişiminde bulundu. 'Radar kilitlemesi' düşman olarak gören bir yapı. Bizimkiler anında karşılığını verdi. Bu ilk değil ve son da olmayacak. Önümüzdeki süreçte bu gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

"ABD YUNANİSTAN'I 51. EYALETİ GİBİ KULLANIYOR"

Coşkun Başbuğ, "Suriye'ye harekat gerçekleşirse Yunanistan, başta bu tür tacizler ve denizlerde 12 mile çıkarma gibi çeşitli girişimlerde bulunabilirler. Suriye'ye yapılacak hareket ABD'nin Orta Doğu'da sonu demek. Bu nedenle ABD, harekatı durdurmak için her yolu deniyor. Dolayısıyla Yunanistan'ı 51. eyaleti gibi kullanıyor ve onun üzerinden Türkiye'ye yeni bir cephe açmak isteyen ABD mantığı var ortada. Bu mantık halen işliyor. Bu mantık kapsamında NATO'yu bile tehdit altında alacak bir takım girişimler uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

NATO NE DİYECEK?

Başbuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan'ın gittiği yol yol değil. ABD'nin verdiği akıl da akıl değil. NATO görevinde müttefik diye adlandırılan bir ülkeden taciz alıyorsunuz ve bunu Avrupa'nın göbeğinde yaşıyorsunuz. Buna NATO'nun tepkisi olacağını düşünmüyorum."

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