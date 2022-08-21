Yunanistan’ın 'Türkleri titretecek' İHA'sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! "Marketten mi aldınız?"

ALAY KONUSU OLDU

İHA'nın oyuncak gibi olması nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Türk ve Yunan pek çok kullanıcı İHA ile dalga geçti.

"MARKETTEN Mİ ALDINIZ?"

Bazı kullanıcılar "Marketten mi aldınız?" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.