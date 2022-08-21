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Yunanistan’ın 'Türkleri titretecek' İHA'sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! "Marketten mi aldınız?"
Bir Yunan gazetesinin, Yunanistan'ın ilk insansız hava aracı (İHA) tanıttığı sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu. "Türkleri titretecek İHA" ifadeleriyle paylaşılan İHA görsellerinin oyuncak makete benzetilmesinin ardından Yunanlar da içlerinde olmak üzere birçok kullanıcı yaptıkları yorumlarla eğlenceli anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 21.08.2022 18:05Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 18:05