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Haberler Galeri Yunanistan’ın 'Türkleri titretecek' İHA'sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! "Marketten mi aldınız?"

Yunanistan’ın 'Türkleri titretecek' İHA'sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! "Marketten mi aldınız?"

Bir Yunan gazetesinin, Yunanistan'ın ilk insansız hava aracı (İHA) tanıttığı sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu. "Türkleri titretecek İHA" ifadeleriyle paylaşılan İHA görsellerinin oyuncak makete benzetilmesinin ardından Yunanlar da içlerinde olmak üzere birçok kullanıcı yaptıkları yorumlarla eğlenceli anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 21.08.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 18:05
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Yunanistan’ın ’Türkleri titretecek’ İHA’sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! Marketten mi aldınız?

Türkiye, dünya genelinde insansız hava araçları meselesinde uluslararası alanda başarısını kanıtladı. İHA ve SİHA'larıyla parmak ısırtan Türkiye'ye de Yunanistan rakip olduğunu düşündü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunanistan’ın ’Türkleri titretecek’ İHA’sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! Marketten mi aldınız?

3 üniversitenin girişimiyle tasarlanan İHA'yı bir Yunan gazetesi Greek City Times tanıttı. Manşetinde İHA'nın özelliklerinden bahseden gazete, sosyal medya hesabından ise ilginç bir paylaşım yaptı.

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Yunanistan’ın ’Türkleri titretecek’ İHA’sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! Marketten mi aldınız?

"TÜRKLERİN TİTREDİĞİ"

İlk Yunan İHA'sını tanıtımına gazete, "Türklerin titrediği ilk Yunan insansız hava aracı neredeyse hazır!" notunu düştü.

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Yunanistan’ın ’Türkleri titretecek’ İHA’sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! Marketten mi aldınız?

ALAY KONUSU OLDU

İHA'nın oyuncak gibi olması nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Türk ve Yunan pek çok kullanıcı İHA ile dalga geçti.

"MARKETTEN Mİ ALDINIZ?"

Bazı kullanıcılar "Marketten mi aldınız?" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.

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Yunanistan’ın ’Türkleri titretecek’ İHA’sı sosyal medyada Yunanların bile alay konusu oldu! Marketten mi aldınız?

"MARKETTEN Mİ ALDINIZ?"

Bazı kullanıcılar "Marketten mi aldınız?" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.