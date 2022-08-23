Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar’dan F-16 ve Abdülhamid Han Gemisi açıklaması! Yunanistan’a net uyarı

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var mühendisliği var, matematiği var." ifadelerini kullandı.

"Abdülhamid Han sondaj gemisine Yunanistan'ın bir tacizi oldu mu?" sorusuna Akar, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, araştırmalarına devam ediyor. Gediz Firkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi imkan ve kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine Akar, Irak'ta sivillere yönelik saldırı sonrası Türkiye'nin sağlık yardımı ve olayın aydınlatılması için "birlikte çalışalım" talebine, Irak makamlarının teşekkür ettiklerini ancak başka bir gelişme olmadığını söyledi.