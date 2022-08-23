Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile F-16 tedarikini görüştü

F-16 TEDARİKİ ANA GÜNDEM

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.