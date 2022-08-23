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Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile F-16 tedarikini görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile F-16 tedarikini görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede F-16 tedariki konusu ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

F-16 TEDARİKİ ANA GÜNDEM

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

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