Havalimanlarına ulaşımda yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı! O hizmet için artık izin gerekecek

Mevzuata göre, havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alınması kaydıyla yapılabiliyor.