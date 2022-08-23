Havalimanlarına ulaşımda yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı! O hizmet için artık izin gerekecek
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yetkilendirilen ve şehir merkezinden havalimanına kadar toplu taşıma hizmeti veren kuruluşlara yönelik düzenleme yapıldı. Karara göre taşıma işletmeciliği, talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması ile yapılabilecek. İşte detaylar...
Resmi Gazete'de bugün 'Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı.
Yönetmelikle mevzuata göre yetkilendirilen ve şehir merkezinden havalimanına kadar toplu taşıma hizmeti veren kuruluşlara yönelik düzenleme yapıldı.
Mevzuata göre, havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alınması kaydıyla yapılabiliyor.
TOPLU TAŞIMA HİZMETİ VERECEK KURULUŞLAR YÖNETMELİK DIŞINDA
Yönetmeliğe yeni eklenen hüküm kapsamında, ilgili mevzuata göre yetkilendirilen ve havalimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar, bu yönetmelik gerekliliklerinin dışında tutulacak.
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