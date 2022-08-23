Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan günlük vaka sayısı açıklaması: 10 bine indi

'BEYAZ REFORM BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alamadıklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Koca, şöyle konuştu:

"Alacaksınız, hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1, 2 aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin. Yeni dönemde sağlıkta 'Beyaz Reform' diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz Reform'un bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN