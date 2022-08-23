23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan flaş açıklama! 72.578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Son dakika | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan flaş açıklama! 72.578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
ABONE OL
Son dakika | Göç İdaresi Başkanlığı’ndan flaş açıklama! 72.578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Son dakika haberi...Kaçak göçle mücadele kapsamında sadece bu ay içerisinde 10.013 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 72.578 olarak kayıtlara geçmiştir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA