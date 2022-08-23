Son dakika: Gaziantep'teki feci kazada ölen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdulkadir'in son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi... Gaziantep Nizip otoyolunda meydana gelen ve İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte 16 kişinin hayatını kaybettiği feci otobüs kazasının hemen öncesinde çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yardım için olay yerinde duran İHA muhabirlerinin ilk kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı araçtan çıkardıktan sonra ambulansa getirmeleri yer alıyor.
İHA MUHABİRLERİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI / VİDEO
Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gide İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen ise kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine ise olay yerinde durarak, araçta sıkışan Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti. İlk kaza yerine 150-200 metre devrilerek sürüklenen bir yolcu otobüsünün ise olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçlarına çarpması sonucu meydana gelen ikinci kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İlk kazanın ardından canlı yayın aracını emniyet şeridine park ederek araçtan inen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver, Muhammet Abdülkadir Esen'in feci kazadan saniyeler öncesi çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. İlk kazada şarampole devrilen araçta sıkışan Aziz Birdal'ı ağır yaralı olarak araçtan çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa taşımaları yer alıyor.
İkinci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinden Muhammet Abdulkadir Esen, Abdulkadir sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve kazayı görünce yardım için duran ve Gaziantep'ten Nizip'teki imalathaneye baklava almaya gittiği öğrenilen Mehmet Özsoylu ile birlikte yaralı Aziz Birdal'ın bulunduğu sedyeyi taşırken görüntülenirken, yaralının araçtan çıkarılmasına yardım eden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in ise yaralının ambulansa taşınmasını cep telefonu kamerası ile görüntülemesi yer alıyor.
Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin son anlarına kadar sedyenin yanından ayrılmadıkları görülürken İHA ekibiyle birlikte olay yerine gelen ve kazadan yaralı kurtulan Bekir Özdemir'in ise bir süre sonra sedyenin yanından ayrılarak olay yerinde park halinde bulunan itfaiye aracının hemen önünden karayoluna çıkması yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
- Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Mısır alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Mısır alım fiyatı açıklandı mı?
- Euro neden düşüyor? 22 Ağustos canlı Euro takip Euro /TL kaç lira oldu? Altın ve EURO son dakika neden düştü?
- Kabine Toplantısı bitti mi? 22 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? İşte alınan kararlar...
- Kardeşlerim'de dengeleri sarsacak transferler! Bomba 1 derken 3 oldu! Ünlü oyuncu Instagram hesabından...
- Havrita kapandı mı, yasaklandı mı? Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Karar açıklandı...
- TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru tarihi açıklandı mı?
- 22 Ağustos akaryakıt fiyatları son dakika: Benzin, motorin, gaz, mazot fiyatları ne kadar? Benzine zam geldi mi, var mı?
- Nakil işlemleri ne zaman açılacak 2022? LGS 3. nakil sonuç tarihi açıklandı mı? Sorgulama ekranı...