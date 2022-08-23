Son dakika: Gaziantep’teki feci kazada ölen İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdulkadir’in son görüntüleri ortaya çıktı

İHA MUHABİRLERİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI / VİDEO

Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gide İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen ise kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine ise olay yerinde durarak, araçta sıkışan Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti. İlk kaza yerine 150-200 metre devrilerek sürüklenen bir yolcu otobüsünün ise olay yerindeki ambulans ve itfaiye araçlarına çarpması sonucu meydana gelen ikinci kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.