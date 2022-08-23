Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Esad ile 3'lü zirve' iddialarına yanıt
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esad ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'lü zirveden bir araya geleceği iddialarını yalanladı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Suriye'ye ilişkin "Diyalog için şart olmaz, kalıcı barış için adım atılmalı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
REJİM SİYASİ SÜRECE TAM OLARAK İNANMADI
Suriye'de 11 yılı aşkın süren bir savaş var. Diğer taraftan terör örgütlerinin mevcudiyeti var. İnsanlar evlerine dönmek istiyor, dönemiyor. Yıllardır savaş devam etti. Biz en başından beri en önemli süreci siyasi süreç olduğunu söyledik. Zamanla çok insiyatif aldık. Rejim siyasi sürece tam olarak inanmadı.
KALICI ADIMLARIN ATILMASI LAZIM
Muhalefetin de bizim de desteklediğimiz müzakere heyetini kurduk. Rejimden kaynaklı bir direniş var. İstihbarat örgütleri arasında bir diyalog var. Benim ayaküstü bir sohbetim oldu, ama planlanmış bir şey değil. Zaten Asta sürecinde bir masanın etrafındayız. Kalıcı adımların atılması lazım. Rejimin muhalefeti terör örgütü olarak görmemesi lazım.
SURİYE POLİTİKASI SONUÇ ODAKLI
Diyalog için şart olmaz. Bu görüşmelerin amacını özetledim. Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü son derece önemli. Ülkenin yeniden inşası için gerekli kurumlar çalışmalar yapılıyor. Kapsamlı bir yeniden inşa söz konusu. Ülkede bir istikrar olursa uluslararası toplum destek sağlar. Bugüne kadar bizim yürüttüğümüz Suriye politikası sonuç odaklıdır.
ESAD DAVETLİ DEĞİL
(İran'ın 3'lü zirve iddiası)Böyle bir şey doğru değil. Esad da oraya davetli değil.
HAREKETLERİN NE KADAR İSABETLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Bizim yaptığımız operasyonlar Suriye için önemli. Burada terör örgütü ile mücadele, uluslararası hukuktan kaynaklanan bir haktır bizim için. Rejimin bunu yapacak gücü yok. Görüşmeye ihtiyaç yok. Birbiri ile kavga eden, birbirine düşman olan ne kadar ülke varsa bizim harekatımıza karşılar. Bundan sonra yapacağımız harekatların da ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.
KARARI SURİYE HALKI VERECEK
Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Uzlaşının amacı yeni bir anayasa, ülkenin BM gözetiminde acil bir şekilde seçime götürülmesi. Bu çerçevede müzakere heyeti kuruldu, anayasa komisyonu toplandı. Uzlaşı olmazsa rejimle muhalefet arasında nasıl anayasa yazacaklar, ülkeyi seçime götürecekler. Bu adımlar atılırsa seçim olduktan sonra kararı Suriye halkı verecek. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu siyasi süreçtir ve uzlaşı ile bunun sağlanmasıdır.
DİPLOMATİK OLMAYACAĞIM, SON DERECE SİNİRLENDİM
(Türkiye-İsrail normalleşmesi) Elçilerin atanması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz. Dönecek büyükelçilerimiz var, atayacağımız büyükelçilerimiz var. Çalıştık, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da söyledik, ilk fırsatta arz edeceğiz, aşağı yukarı taslak bitmek üzere. Alternatif isimler var. Biz arkadaşlarımızın büyükelçi olup olmama yeteneği var mı, liyakatı, eğitimi var mı buna bakarız. İçeriden dışarıdan ayrımı önemli değil. Uyumlu şekilde bu işi götürüyoruz biz. CHP sözcüsü, 'AK Parti'nin arpalığı' demiş. Baktılar ki dış politikada ülke iyi şeyler yapıyor, hemen nerede güçlüysek orayı zayıflatmak için saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. Bu konuda diplomatik olamayacağım, son derece sinirlendim, ne demek AK Parti'nin arpalığı.
DİYALOG SAYESİNDE FİLİSTİN DAVASINI DAHA İYİ SAVUNACAĞIZ
Filistin gerek Cumhurbaşkanı gerek Hamas tarafında, bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi savunacağız. Filistin davası konusunda Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmesin. İsrail'le ilişkilerimizin kendileri için de önemli olduğunu söylüyorlar.
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