Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ’Esad ile 3’lü zirve’ iddialarına yanıt

KALICI ADIMLARIN ATILMASI LAZIM

Muhalefetin de bizim de desteklediğimiz müzakere heyetini kurduk. Rejimden kaynaklı bir direniş var. İstihbarat örgütleri arasında bir diyalog var. Benim ayaküstü bir sohbetim oldu, ama planlanmış bir şey değil. Zaten Asta sürecinde bir masanın etrafındayız. Kalıcı adımların atılması lazım. Rejimin muhalefeti terör örgütü olarak görmemesi lazım.

SURİYE POLİTİKASI SONUÇ ODAKLI

Diyalog için şart olmaz. Bu görüşmelerin amacını özetledim. Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü son derece önemli. Ülkenin yeniden inşası için gerekli kurumlar çalışmalar yapılıyor. Kapsamlı bir yeniden inşa söz konusu. Ülkede bir istikrar olursa uluslararası toplum destek sağlar. Bugüne kadar bizim yürüttüğümüz Suriye politikası sonuç odaklıdır.