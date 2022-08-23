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Son dakika: Ankara emniyetinden terör propagandası yapan hesaplara operasyon: 6 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Son dakika: Ankara emniyetinden terör propagandası yapan hesaplara operasyon: 6 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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