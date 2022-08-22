22 Ağustos 2022, Pazartesi
Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…
Son dakika haberi: Gaziantep'te meydana gelen katliam gibi kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, Gaziantep'teki feci kazada yaşamını yitirmişti. Meslektaşlarından milyonların yüreğini yakan sözler...
Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:20
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