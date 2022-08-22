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Haberler Galeri Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

Son dakika haberi: Gaziantep'te meydana gelen katliam gibi kaza sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti. İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver, Gaziantep'teki feci kazada yaşamını yitirmişti. Meslektaşlarından milyonların yüreğini yakan sözler...

Giriş Tarihi: 22.08.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 13:20
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Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

Türkiye'yi hüzne boğan olay önceki gün Gaziantep'te yaşanmıştı… Kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarpmıştı. Kaza sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'i meslektaşlarının anlattıkları yürek yaktı.

GAZİANTEP'TEKİ KORKUNÇ KAZA NASIL OLDU? OTOBÜS NASIL SÜRÜKLENDİ? / VİDEO

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Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Kemal Karagöz, olayı duyunca çok üzüldüğünü söyledi. Arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini öğrendiklerinde inanamadıklarını anlatan Karagöz, "Sevdiğimiz arkadaşlarımızdı. Gaziantep'te birçok habere kendileriyle gittik. Birçok kez beraber yemek yedik, oturup haber yaptık. Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin" dedi.

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Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

İNSANIN İNANASI GELMİYOR

Karagöz, Muhammed ve Umut'un camiada çok sevildiğini ifade ederek, "Güler yüzlü, mütevazi oldukça saygılılardı. Hiç kimseyi kırmazlardı. İnsanın inanası gelmiyor. Basın camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Diyecek bir söz bulamıyorum. Düğümlendik, çok üzüldük. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

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Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

AA muhabiri Adsız Günebakan ise trafik kazası ihbarıyla olay yerine gittiğini belirterek, zor bir gün yaşadıklarını aktardı.

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Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

"İKİSİ DE HAYAT DOLU, İKİSİ DE GENCECİK, ÇOK İYİ İNSANLARDI"

Umut ve Muhammet'in sürekli sahada beraber çalıştıkları meslektaşları olduğunu belirten Günebakan, "İkisi de hayat dolu, ikisi de gencecik, çok iyi insanlardı. İkisi de bu dünyada iyi birer iz bırakmışlar. Çünkü arkalarından herkes güzel şeylerle anıyor kardeşlerimizi." diye konuştu.