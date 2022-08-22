Gaziantep’teki kaza 15 kişiye mezar olmuştu! Vefat eden İHA muhabirlerinin meslektaşlarından boğazları düğümleyen sözler…

"İKİSİ DE HAYAT DOLU, İKİSİ DE GENCECİK, ÇOK İYİ İNSANLARDI"

Umut ve Muhammet'in sürekli sahada beraber çalıştıkları meslektaşları olduğunu belirten Günebakan, "İkisi de hayat dolu, ikisi de gencecik, çok iyi insanlardı. İkisi de bu dünyada iyi birer iz bırakmışlar. Çünkü arkalarından herkes güzel şeylerle anıyor kardeşlerimizi." diye konuştu.