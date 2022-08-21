EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar hız kazandı. 2022 yılı bitmeden çözüme kavuşması beklenen EYT konusu için yeni formüller masaya geliyor. 5 milyonu aşkın EYT'li konu hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. 3600 ek göstergenin kapsamlı şekilde onaylanmasının ardından benzer kapsamın EYT için uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen başka husus oluyor. Diğer yandan sözleşmeliye kadro meselesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemine girdi. Peki, EYT için yeni formüller neler? EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?