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Haberler Galeri EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar hız kazandı. 2022 yılı bitmeden çözüme kavuşması beklenen EYT konusu için yeni formüller masaya geliyor. 5 milyonu aşkın EYT'li konu hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. 3600 ek göstergenin kapsamlı şekilde onaylanmasının ardından benzer kapsamın EYT için uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen başka husus oluyor. Diğer yandan sözleşmeliye kadro meselesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemine girdi. Peki, EYT için yeni formüller neler? EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2022 18:41
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EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalarda sona gelindi. 3600 ek göstergenin çözüme ulaşmasının ardından gözler EYT için atılacak adımlara çevrilmişti. Bu bağlamda kısmi emeklilik formülünün masaya yatırılması bekleniyor. Burada da 3600 günü olanlar için yaş şartının esnetilmesi söz konusu olabilecek. Böylelikle primi eksik olanlar da kapsama dahil edilmesi bekleniyor. Peki, EYT ne zaman devreye girecek? EYT son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

3600 ek gösterge çalışmasının en geniş kapsamlı haliyle onaylanmasının ardından, EYT düzenlemesi ve sözleşmeliye kadro meselesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemine girdi.

Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

EYT YASASI ÇALIŞMASI HIZ KAZANDI

2022 yılının ikinci yarısıyla beraber hızlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan çalışmaların sonucunu merakla bekliyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış sigortalılar için bir çözüm aranıyor.

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EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

EYT ÇALIŞMASI 2022 YILI BİTMEDEN KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

EYT'de çok alterlatifli taslakları masaya yatıran bir çalışma grubu kurulurken düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması da bekleniyor.

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EYT için 8 formül sıralandı! 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar dikkat! Maaş nasıl belirlenecek? Brüt maaş, prime esas kazanç...

ÇALIŞMA GRUBUNUN MASASINDA HANGİ EYT FORMÜLLERİ VAR?

EYT'lilerin nasıl emekli edilecekleri ile ilgili değişik formüller üzerinde duruluyor.

İŞTE MASADAKİ EYT FORMÜLLERİ VE TÜM SENARYOLAR

Formül 1

15 yıl çalışma süresi 3600 prim gününü dolduranlarda emeklilik için şartı aranmaması