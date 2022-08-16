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EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...

EYT için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin ardından gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT ve sözleşmeli memurlara yeni hakları içeren çalışmaların gündemlerinde öncelikli hale geldiğini belirtti. EYT'de çalışmaların 2022 yılı bitmeden tamamlanması, 530 bin kamu çalışanını ilgilendiren çalışmanın da Ekim ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Hal böyle olunca EYT çalışmasında hangi aşamada olunduğu merak ediliyor. İşte, EYT hakkında gündeme gelen yeni formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 19:45
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EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...

3600 ek göstergede çalışmaların tamamlanmasının ardından gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. Çalışmada bazı tarihler büyük önem taşıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu. Bir süredir çalışmaların yürütüldüğü EYT için yeni formüller ortaya çıktı. Peki, EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...

KADINLARDA 20 ERKEKLERDE 25 YIL SİGORTALI OLMA ŞARTI BULUNUYOR

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25 kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor.

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EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...

YAŞ ŞARTI KADEMELİ OLARAK GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor.

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EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...

23 YIL ÖNCE YIL VE PRİM ŞARTININ YANINA YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ

8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti.EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'li olanlar emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

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EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...

BİRÇOK VATANDAŞ HEM YAŞA HEM EKSİK PRİME TAKILDI

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayan birçok vatandaşın henüz primleri tamamlanmamış durumda.

Kimisi çalışma imkanı bulamadığından kimisi de kayıtsız çalıştırıldığı için yeterli prime ulaşamadı.