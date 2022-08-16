EYT için formüller ortaya çıktı! 8 Eylül 1999 kritik tarih! Kısmi emeklilik ve borçlanma listeye eklendi...

EYT için gelen son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelinmesinin ardından gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT ve sözleşmeli memurlara yeni hakları içeren çalışmaların gündemlerinde öncelikli hale geldiğini belirtti. EYT'de çalışmaların 2022 yılı bitmeden tamamlanması, 530 bin kamu çalışanını ilgilendiren çalışmanın da Ekim ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Hal böyle olunca EYT çalışmasında hangi aşamada olunduğu merak ediliyor. İşte, EYT hakkında gündeme gelen yeni formül...