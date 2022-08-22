EYT'de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen çalışma takvim ve sürece yeni eklenen formüller de merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında açıklamalar geliyor. 3600 ek gösterge de çözüme ulaşılmasının ardından EYT için atılacak adımlar gündeme gelmeye başladı. Hal böyle olunca," EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı.