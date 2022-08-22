22 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

EYT'de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen çalışma takvim ve sürece yeni eklenen formüller de merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında açıklamalar geliyor. 3600 ek gösterge de çözüme ulaşılmasının ardından EYT için atılacak adımlar gündeme gelmeye başladı. Hal böyle olunca," EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 11:08
  • 1
  • 15
EYT’de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çalışmaya yönelik heyecanlı bekleyiş sürerken, sürece, takvime ve formüllere yönelik detaylar merakla takip ediliyor. EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT'liler ne zaman emekli olabilecek? soruları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde alınacak karar merak edilirken, yeni formüller de masada yer alıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
EYT’de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan ekiple yürütülen çalışmanın detayları merak konusu olurken, hem takvime hem formüllere ilişkin pek çok soruya cevap aranıyor.

  • 3
  • 15
EYT’de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

1. Düzenleme kimleri kapsayacak?

EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

Yıl veya priminden herhangi birisini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunlar da beklenti içerisinde.

  • 4
  • 15
EYT’de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

2. Çalışma sadece SSK'lılara yönelik mi yapılıyor?

9 Eylül 1999'dan önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.

Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor.

Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.

  • 5
  • 15
EYT’de bu şartları karşılayana erken emeklilik! EYT formülü netleşti, yaşa bakılmayacak! Düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlanma...

3. Süreç nasıl ilerleyecek?

Çalışma Bakanlığı kimlerin kapsamda olacağına ilişkin alternatifli formüller hazırlayacak.

Kapsam geniş tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bunlar için ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak.

Formüller Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek. Seçilecek formül, düzenlemeden kaç kişinin yararlanacağını ortaya çıkaracak.