Mansur Yavaş için final gecesi! Melih Gökçek Ankapark gerçeklerini A Haber’de anlattı: Kılıçdaroğlu bile beni haklı görüyor

"DISNEYLAND GİBİ BİR YER OLSUN İSTEDİM, DAHA DA UCUZUNA MAL ETTİK"

Gökçek'in açıklamaları şöyle:

Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır. Beelediye başkanlığımda birinci hedefim sanayiydi. Türkiye'de iki numara yapacaktım Ankara'yı, bir numara oldu. Silah sanayisi sayesinde. Ticarette bir numara olacağız dedim, Ankara birinci oldu AVM metrekaresinde.

Ben hep belediye kanununa dayandım. Melih Gökçek olarak bu kanunun en az yüzde 60-70'ini ben yazdım. Ukalalık olsun diye demiyorum.

Ankara'da 800 bin civarı geliyordu çoğu diplomat. Ankara'ya turist çekmek zorundaydık. Disneyland gibi bir çalışma yapalım dedik. ABB sayesinde de hayat standartları bir seviyeye geldi ama turizm konusunda bir sıkıntı vardı.

Ankara Belediyesine yük olsun istemedim Ankapark'ı. Eskişehir yolu üzerinden 3 milyon metrekarelik arsamız vardı. Disneyland'a verelim dedik, ABD'ye merkezine gittik. Rica minnet ettik ama Ankara'yı kabul etmediler. 1.5 milyon metre karesine konut yapın, kalanına da Disneyland yapın dedik.

Bu noktadan hareket ettik. Mansur'un vizyonuyla benimki arasında fark var. Neden bu kadar büyük yapmışım, neden diğerlerinde 90 tane oyuncak var bunda 1217 tane var? Ben bu kadar oyuncak koydurdum. Gelen turist, 1 günde burayı gezemesin minimum 3 gün burada kalsın istedim. AVM'lerde para harcasın istedim.

1,3 milyon metrekarelik alan, 4 tarafından karayolu geçiyor. Ankaralılar buraya istediği yoldan insin dedik. Ankara'da 64 km metro yaptım. Yenimahalle birinci duraktan Ankapark'a kadar teleferikle bağladım.

Hızlı trene özel istasyon yaptırdık. Konya'dan çıkıp gelenler direkt Ankapark'a geliyor dedik. Ring trenler yaptırdık, her şeyi düşündük. Ben 4 ay dünyayı bu parkı yapmak için gezdim. Görmediğim oyuncak kalmadı beni tanımayan kimse yoktu.

Biz her şeyi alırken en ucuzdan aldık, pazarlık yaptık. 801 milyon dolar iddiaları doğru değil. 450 milyon dolara mal etmişim. Başkaları bunu onlarca kat maliyete mal etmiş.