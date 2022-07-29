Mansur Yavaş için final gecesi! Melih Gökçek Ankapark gerçeklerini A Haber'de anlattı: Kılıçdaroğlu bile beni haklı görüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ankapark tartışmalarına değinen Gökçek, "Ankapark’ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş’tır." diye konuştu. Yavaş'ın vizyonunun olmadığını ifade eden Gökçek, "Ankara'nın turizm kenti olması için yola çıktık" dedi. Yavaş'ın '801 milyon dolar' iddialarına da yanıt veren Gökçek, "Park dünyadakilerin onlarca kat altında 450 milyon dolara mal oldu. İlk 8 ayda burayı 1.5 milyon kişi ziyaret etmişti" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde, Meral Akşener'in de katıldığı Ankapark ziyaretine Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlık duyduğu için katılmadığını vurgulayan Yavaş, "Kılıçdaroğlu, beni haklı görüyor. Bunu bana CHP'li bir Genel Başkan Yardımcısı söyledi." diye konuştu. İşte Gökçek'in gündeme damga vuran açıklamalarından öne çıkanlar...
A Haber'de canlı yayınlanan Memleket Meselesi programının bu haftaki konuğu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek oldu.
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Ankapark tartışmalarına değinen Gökçek, şu anki Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Yavaş'ın vizyonunun olmadığını ifade eden Gökçek, "Ankara'nın turizm kenti olması için yola çıktık. Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır." dedi.
"DISNEYLAND GİBİ BİR YER OLSUN İSTEDİM, DAHA DA UCUZUNA MAL ETTİK"
Gökçek'in açıklamaları şöyle:
Ankapark'ın perişan oluşunun tek sebebi Mansur Yavaş'tır. Beelediye başkanlığımda birinci hedefim sanayiydi. Türkiye'de iki numara yapacaktım Ankara'yı, bir numara oldu. Silah sanayisi sayesinde. Ticarette bir numara olacağız dedim, Ankara birinci oldu AVM metrekaresinde.
Ben hep belediye kanununa dayandım. Melih Gökçek olarak bu kanunun en az yüzde 60-70'ini ben yazdım. Ukalalık olsun diye demiyorum.
Ankara'da 800 bin civarı geliyordu çoğu diplomat. Ankara'ya turist çekmek zorundaydık. Disneyland gibi bir çalışma yapalım dedik. ABB sayesinde de hayat standartları bir seviyeye geldi ama turizm konusunda bir sıkıntı vardı.
Ankara Belediyesine yük olsun istemedim Ankapark'ı. Eskişehir yolu üzerinden 3 milyon metrekarelik arsamız vardı. Disneyland'a verelim dedik, ABD'ye merkezine gittik. Rica minnet ettik ama Ankara'yı kabul etmediler. 1.5 milyon metre karesine konut yapın, kalanına da Disneyland yapın dedik.
Bu noktadan hareket ettik. Mansur'un vizyonuyla benimki arasında fark var. Neden bu kadar büyük yapmışım, neden diğerlerinde 90 tane oyuncak var bunda 1217 tane var? Ben bu kadar oyuncak koydurdum. Gelen turist, 1 günde burayı gezemesin minimum 3 gün burada kalsın istedim. AVM'lerde para harcasın istedim.
1,3 milyon metrekarelik alan, 4 tarafından karayolu geçiyor. Ankaralılar buraya istediği yoldan insin dedik. Ankara'da 64 km metro yaptım. Yenimahalle birinci duraktan Ankapark'a kadar teleferikle bağladım.
Hızlı trene özel istasyon yaptırdık. Konya'dan çıkıp gelenler direkt Ankapark'a geliyor dedik. Ring trenler yaptırdık, her şeyi düşündük. Ben 4 ay dünyayı bu parkı yapmak için gezdim. Görmediğim oyuncak kalmadı beni tanımayan kimse yoktu.
Biz her şeyi alırken en ucuzdan aldık, pazarlık yaptık. 801 milyon dolar iddiaları doğru değil. 450 milyon dolara mal etmişim. Başkaları bunu onlarca kat maliyete mal etmiş.
"İLK 8 AYDA 1.5 MİLYON KİŞİ GELMİŞTİ"
Dünyada bunu genelde özel sektör yapar. Onlar para kazanabilmek için bunu yapıyorlar benim gayem Ankara'ya para kazandırmaktı. Hedefim yıllar içerisinde 10 milyon turiste.
8 ayda kapanana kadar 1.5 milyon kişi geldi. İlk 10 günde 5.5 milyon kişi geldi. Yılda 3 milyon kişi gelmez miydi? İçeriye giren insanlar çılgına dönüyordu.
"MUSTAFA TUNA DA DAĞITMAK İÇİN ÇABALADI"
6 defa ihale yapıldı, Mustafa Tuna yaptı (kendisinden sonraki belediye başkanı). O da hep karşı çıkmıştı. 2018'de Mustafa Tuna vardı. Dağıtmak istedi, buradaki oyuncukları ilçe belediyelerine dağıtacağım dedi. Tek kuruşluk iş yapmadı, yarım bıraktı. Sırtından atmak istedi. Orada ben iki önlem aldı. Ankapark'ın enerjisi bedavaya gelecekti. Güneş enerjisi alınacak ve her taraf bitirilecekti. Yüzde 90'ını karşılayacaktı. Mustafa Tuna bu işi parçalamak için ihale etmedi. 3 seneden gelen elektrik enerjisi geliri kendi maliyetini karşılamasına faydası olmadı. Bu ticaret ve sanayi amaçlı belediyeye gelir getirmek için kullanılıyor. Sırf darbe vurmak için. Ne Tuna ne Yavaş, bakmadılar buna. Panellere bile bakmıyorlar.
"DÜNYAYI REKLAMLARIYLA DONATACAKTIM"
Bu parkın da Ankara'nın da düşmanı Mansur Yavaş'tır. 30 milyon buradan elektrik enerji parası geldi. Burayı sırf yok etmek için yaptılar. 50 milyon dolar reklam parası ayırmıştım. Rusya, Ukrayna, Balkanlar, Arap cumhuriyetleri, Türk cumhuriyetleri ve Çin… Tüm havaalanlarını reklamlarla donatacaktım.
Pandemi olmasa işletmeci devam ederdi. Disneyland'da Paris'te batıyordu. 1 milyar Euro sübvanse yaptılar. Ankarapark da Ankara'nın sembolü olacaktı. Burada Mansur Yavaş tam yetkilidir. Kendi denetiminde, aksini dillendirip yalan söylüyor. Cinayet işliyor.
"ESKİ DİNOZORLARI YENİYMİŞ GİBİ DEPOLARDAN ÇIKARDILAR, BUNLAR BENİM ALDIĞIM DİNOZORLAR DEĞİL"
Yavaş, Akşener'i gezdirdi. O görüntülerde sadece kafası kopmuş oyuncaklar var. Atatürk Orman Çiftliğindeki çürümüş olarak gördüğünüz oyuncaklara ilişkin bugüne kadar açıklama yapmadım. Yavaş batsın, çıkamasın istediğim için açıklamadım. Benim aldığım dinozorlar değil bu gösterdikleri.
Hayvanat bahçesinde dinozorlar vardı, bizim aldıklarımız değil eski oyuncaklar. O dinozorları biz eskidikleri için söktük ve depomuza koyduk. Bunlar benim aldığım dinozorlar değil.
"MANSUR YAVAŞ SAĞLAM DİNOZORLARI KIRDI, YIRTTI"
Sırf pislik atmak için yapıyor. Meslek haline getirmiş bunu. Benim aldığım iki dinozorun hiçbir şeyi yoktu. Google Maps'ten 2021 yılına ait görüntüyü gösteriyorum. Son halinde dinozorların üstleri parçalanmaya başlamış. Burayı kargalar yemiş diyor. Kargalar son 3 ayda mı faaliyete geçti? Kargalar üstten değil de alttan mı başlamış? Böyle bir rezillik olabilir mi? Kendileri elleriyle parçalamışlar.
Bana düşman olabilirsin de bunlardan ne istiyorsun? Ankara'nın çocuklarından ne istiyor. Ankara'da 2 defa seçime girdi ve mağlup oldu, geçmişin intikamı bu.
"ANKAPARK ZATEN YEŞİL ALANDI, YAVAŞ KURUTTU"
Milli servet bu, Mansur Yavaş bunun hesabını vermeli. Adana'da Jurassic Park alanı var, CHP'li belediye ya onlar yapınca hak oluyor. Dünyada yüzlerce dinozor parkı var. Dünyanın en zeki çocukları dinozorlarla uğraşan çocuklar. Açın bakın. Sayın Yavaş'ın tedavi görmesi lazım. Akşener ile konuşurken mimiklerine bakın. Psikolojisi bozuk. Sadece bir çadırın içerisinde 400 tane oyuncak var. Burası eskiden yeşil alandı, Yavaş hepsini kuruttu.
"YAVAŞ CUMHURBAŞKANI OLSA, ÜLKE 6 AYDA BU HALE GELİR"
265 tane elemanı özellikle eğittik, bu çocuklar gibisini bulamazsınız dünyada. Bunları ASKİ'ye kanalcı yaptılar, gönderdiler. En az 1000 kişi buradan ekmek yiyecektik. Çok içim yandı ya. Ankara'yı nasıl perişan ettiğini, nasıl Ankara düşmanı olduğunu görsün millet, aç kapıları. Bu adam cumhurbaşkanı olsa 6 ay sonra ülke bu hale gelir. Yavaş boş bir kovadır. Danışmanları katiyen TV ekranlarına çıkmayacaksın diyor. Elin oğlu sadece Disneyland'ı kurtarmak için 1 milyar dolar ayırıyor. Bizim parkımız 3 tane Disneyland yapar.
"MALİYETİ YUKARI ÇEKMEK İÇİN KENDİ ADAMLARINI MÜFETTİŞ ATADI"
Ankapark için 6 müfettiş görevlendirildi. Hiçbir şey bulamadılar. İki tanesini görevden aldı, atadığı iki kişi de hiçbir şey bulamadı. Kendi adamları olmasına rağmen raporda dediler ki, "Buranın maliyeti 632 milyon dolar" dediler. Kademeyi de kadarsan 712 milyon dolar diyorlar. Kabul etmiyorum bu rakam büyüyecek dedi. Bilirkişlerin yaptığı rapor bu değil desin, diyemez. Burayı abartın 800 milyonun üzerine çıkarın diyorlar.
"MANSUR YAVAŞ BÜTÇESİNİN SADECE BİNDE 8'İNİ YATIRIMA HARCADI"
32 proje yaptım diyor 12'sinin maliyeti 0… Yaptığı işler 221 milyon lira değil de 500 milyon lira olsun diyelim. Kendilerinin ilanı bu. 500 milyon harcasa bile toplam bütçesinin binde 8'i… Mansur Yavaş'ın eline geçen para 64 milyar lira. 125 katrilyon ediyor bu eski paraya göre. Tırışkadan masallar, Mansur Yavaş bu ya…
15 bin tane personel aldı, onları besliyor. En az ücret alan asgari ücretin yüzde 70 fazlasını alırdı. Yavaş gelir gelmez işçilere zulüm yaptı. Herkesi asgari ücrete indirdi.
"KILIÇDAROĞLU BİLE BENİ HAKLI GÖRÜYOR"
Ankara'ya nasıl ihanet ettiği ortaya çıksın. Ben bir söz verdim, Allah izin verirse 3 ay içerisinde Yavaş'ın siyasi kariyerini bitireceğim dedim. Bugün itibarıyla şu programı izleyen varsa istediği kadar Mansur taraftarı olsun onu tasvip etmesi mümkün değil.
Akşener ziyarete geldi ama Kılıçdaroğlu gelmedi. Bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı bana söyledi, biz Ankapark'tan rahatsızız. Kılıçdaroğlu da rahatsız onun için gitmedi, bu konuda Gökçek haklı demiş.
CHP'nin içerisinden meclis üyelerinden iki tanesi geldi Ankapark gezisine. İl Başkanı, milletvekilleri gelmedi. Özel münasebeti olan 1-2 kişi geldi.
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