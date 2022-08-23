Hulki Cevizoğlu'ndan altılı masaya Titanic benzetmesi! Muhalefete salvolar: Akşener'in başkasının tavuğunda gözü var
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerini değerlendirdi. Masanın temsilcilerinin her fırsatta 'Seçimi kazanacağız' çıkışına Titanic benzetmesi yapan Cevizoğlu, "Altılı masa, Titanic batarken keman çalan kemancılara benziyor. Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa" diye konuştu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatan açıklamalarını Meral Akşener'in talimatıyla yaptığını vurgulayan Cevizoğlu, "İYİ Parti'nin başkasının tavuğunda gözü var. Bir İmamoğlu bir Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, partiye mensup vekiller ve siyasetçiler tarafından sık sık dile getirilirken, İYİ Parti CHP liderinin adaylığını istememişti.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RET: YAVAŞ'A YEŞİL IŞIK
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusuna, CHP liderini üzecek bir yanıt vermiş, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman 'aday olacağım' demediğini ifade ederek, adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.
ALTILI MASAYA 'TITANIC' BENZETMESİ
Gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, altılı masadaki durumu, "Asla batmaz" denilen Titanic gemisine benzetti.
"Titanic gemisi, 'Batmaz' denilen bir gemiydi." diyen Cevizoğlu, muhalefetin 'Seçimi kesin kazandık' iddialarına ilişkin, "O tarih itibarıyla en büyük seyahat gemisiydi, 'Batmaz' diyerek rapor vermişlerdi. Gemi batarken gemideki kemancının keman çalmasına benziyor altılı masada yaşananlar." diye konuştu.
"BU MASA YIKILACAK, DAĞILACAK"
Altılı masa hakkında bugüne kadar ne söylediyse hepsinin doğru çıktığını ifade eden Cevizoğlu, "Demiştik ki, 'Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa, organik değil, inorganik. Yapay, suni... Aralarında hiçbir ortak nokta olmayan, Türkiye'nin temel konularıda; terör, ekonomi, enerji yatırımlar, gençliğe yönelik, uluslararası poltiikalarda ve temel konularda ayrı düşünen insanların bir araya geldiği bir masa. Bu masa dağılır ve dağılacak' demiştik." ifadelerini kullandı.
"KAVUNCU, AKŞENER'DEN TALİMAT ALIP BÖYLE KONUŞTU"
İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun Meral Akşener'in talimatı olmadan böyle bir çıkış yapamayacağını söyleyen Cevizoğlu, "Bu görevdeki kişi bir TV'de bunu dile getiriyorsa, kesinlikle Akşener söyletmiştir. Normalde ağzından bir laf kaçırabilir, sonra düzeltirler. Burada bir düzeltme olmadı." dedi.
İYİ PARTİ'NİN ADAY ÇELİŞKİSİ: "ÇOK ENTERESAN"
Masadaki siyasi parti liderlerinin aday konusunda ağzını açmadığını fakat, masanın dışındaki 3-5 kişinin sürekli bunları dile getirdiğini söyleyen Cevizoğlu, "İYİ Parti enteresan, önce İmamoğlu üzerine gittiler sonra vazgeçtiler. Şimdi Yavaş'ı başka güçler de öne çıkarmaya çalışıyor. İYİ Parti biz geri kalmayalım, imza toplanır aday gösterilir diyerek hızlı davranıyor. Ön alıyorlar diyebilirim. Kavuncu'nun açıklamaları içinde de çelişkiler var. Teşkilatlarımıza göre en önemli aday Akşener derken duyduğumuz isim Yavaş diyor. Çok enteresan" diye konuştu.
"AKŞENER'İN BAŞKASININ TAVUĞUNDA GÖZÜ VAR"
Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı sahiplenmesine de değinen Cevizoğlu, "Başkasının tavuğunda gözü var. Hep başkasının adayında gözü var. İmamoğlu'nun söyledikleri, 'vız gelir tırıs gider' gibi üstenci bakmalar sonrası Akşener başka CHP'liye yöneldi. Kendisini öveceğine başkasının tavuğunu övüyor." ifadelerini kullandı.
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