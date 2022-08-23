Hulki Cevizoğlu’ndan altılı masaya Titanic benzetmesi! Muhalefete salvolar: Akşener’in başkasının tavuğunda gözü var

"BU MASA YIKILACAK, DAĞILACAK"

Altılı masa hakkında bugüne kadar ne söylediyse hepsinin doğru çıktığını ifade eden Cevizoğlu, "Demiştik ki, 'Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa, organik değil, inorganik. Yapay, suni... Aralarında hiçbir ortak nokta olmayan, Türkiye'nin temel konularıda; terör, ekonomi, enerji yatırımlar, gençliğe yönelik, uluslararası poltiikalarda ve temel konularda ayrı düşünen insanların bir araya geldiği bir masa. Bu masa dağılır ve dağılacak' demiştik." ifadelerini kullandı.