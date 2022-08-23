İYİ Parti tiyatrosu: Meral Akşener'e 'Geçinemiyorum' diyen Ece Hatipoğlu'nun yalanı deşifre oldu! Yurt dışında tatil fotoğrafları ortaya çıktı
İYİ Parti öncülüğünde Millet İttifakı son dönemde yurt genelinde birçok algı çalışmasını hayata geçirmek istedi. Ancak istenilen etkiyi elde edemeyince yeni bir operasyona girişildi. Meral Akşener'in oyunu, bu kez de 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programında bozuldu. Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Akşener'in gelecek beklentilerini sorması üzerine geçinemediğini söyleyen Ece Hatipoğlu'nun Mısır, Yunanistan ve Hollanda'da tatil yaptığı ortaya çıktı.
Partisinin grup toplantısında her hafta bir kişiyi kürsüye davet eden ve eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyunu yine bozuldu.
"MAAŞIM YETMİYOR, GEÇİNEMİYORUM"
Geçtiğimiz aylarda 20 gençle buluşan Meral Akşener, gençlere gelecek beklentilerini sordu. Akşener'in sorusu üzerine söz alan Ece Hatipoğlu, maaşının yetmediğini, geçinemediğini söyledi. Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yaşam hakkımızın elimizden alınma riskini iliklerimizde hissediyoruz. Benim en büyük hayalim ailemin bana verdiklerinin daha fazlasını onlara verebilmek. Her yıl standartlarımız düşüyor. Maaşımız yetmiyor. Aslında yurt dışına bu zamana kadar hiç gitmek istemedim. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorunuz benim için büyük belirsizlik. Tedirginim. Hayal kuramıyorum. 6 yıllık mühendisim ancak yapabileceğim bir şey yok. Umutlarımı çok kaybettim ülkeye dair."
Türkiye'de geçinemediğini öne süren Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yurt dışı ziyaretleri dikkat çekti. Yurt dışında düzenlenen spor organizasyonlarını kaçırmadığı görülen Ece Hatipoğlu'nun Mısır'da, Yunanistan'da ve Hollanda'da tatil yaptığı görüldü. Hatipoğlu'nun yat üzerinde bulunan fotoğrafları da dikkatlerden kaçmadı.
'BARINAMIYORUZ' DİYEN GENCİN DE TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Akşener'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği grup toplantısında söz verdiği Deniz Barış Çatal isimli genç de "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Ancak geçinemediğini söyleyen Çatal'ın sosyal medya hesabında İtalya gezisinden fotoğrafları bulunduğu görülmüştü.
'MAĞDUR ÇİFTÇİ' ALKOL MASASASINDA ÇIKMIŞTI
Öte yandan Akşener'in "Anadolu irfanı bir çiftçimiz" diyerek söz hakkı verdiği Mustafa Boyraz'ın, resmi bir çiftçilik kaydının olmadığı, mağdur bir çiftçi olduğunu iddia eden Mehmet Ramazan Karayel'in ise lüks restoranlardaki alkol masasında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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