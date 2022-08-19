Yine CHP yine tiyatro! Kürsüye çıkardıkları ’yeni üye’nin sicili kabarık çıktı

"7 AYDAN BERİ ÇALIŞAMIYORUM" YALANI

"Sözlerine iş makinesi operatörüyüm ama şu anda 7 aydan beri işsizim" diyen tiyatrocunun da bir iş yerinde SGK kaydının bulunduğu belirtildi. Ayrıca MHP'den istifa ederek Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümek için CHP'ye katıldığını ifade eden vatandaşın MHP'ye üye olmadığı, herhangi bir siyasi parti kaydının da bulunmadığı ortaya çıktı.