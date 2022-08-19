Yine CHP yine tiyatro! Kürsüye çıkardıkları 'yeni üye'nin sicili kabarık çıktı
CHP'nin son dönemde giriştiği algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da düzenlediği 'üye katılım' töreninde girişilen yeni tiyatro yine ifşa oldu. Kürsüye çıkarılan yeni üyenin sabıka kaydı kabarık çıkarken, hiçbir partiye de üye olmadığı belirlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'yeni üye' törenleri ile giriştiği algı operasyonları devam ediyor.
Son olarak Ankara'da kürsüye çıkarılan yeni üyeye söylemesi için verilen direktifler mikrofondan duyuldu.
CHP'DEN ÜYE KATILIM TÖRENİNDE TİYATRO
CHP'nin benzer bir algı oyunu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Ankara'da düzenlenen Üye Katılım Töreni'nde yaşandı.
Törende kürsüye çıkarılan Hilmi A., MHP üyeliğinden istifa ettiğini belirterek "Çanakkale Şehitliğinde çalıştım, şehit yakınıyım diyorum tedavi göremiyorum, askerimiz polisimiz niye ölsün artık, Suriye için neden savaşsın, onlar kendi toprakları için savaşsın" ifadelerini kullandı.
SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Kürsüye çıkıp Kılıçdaroğlu'na "Seni de bir Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kişinin sicili kabarık çıktı. "Mühür Bozma", "Açıktan Hırsızlık - Tehdit", "Mala Zarar Verme", "Alkollü Araç Kullanmak, Hasarlı Trafik Kazası, Tehlikeli Araç Kullanmak - Taksirle Yaralama", "Hakaret", "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kötü Muamele" suçlarından adli olay kaydı olduğu belirtildi.
"7 AYDAN BERİ ÇALIŞAMIYORUM" YALANI
"Sözlerine iş makinesi operatörüyüm ama şu anda 7 aydan beri işsizim" diyen tiyatrocunun da bir iş yerinde SGK kaydının bulunduğu belirtildi. Ayrıca MHP'den istifa ederek Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümek için CHP'ye katıldığını ifade eden vatandaşın MHP'ye üye olmadığı, herhangi bir siyasi parti kaydının da bulunmadığı ortaya çıktı.
SUFLE VERİLEN KADIN ÜYE DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Aynı programda başörtülü bir kadın kürsüye çıkarılarak CHP'ye üye yapıldı. Apar topar çıkarıldığı anlaşılan kadın onuşma yapmak da oldukça zorlandı. Bu sırada CHP'li kadın bir üye sık sık, 'İlacım yok, alamıyorum de' şeklinde telkinde bulundu. Baskı altında kalan kadın, 'Tamam söylüyorum işte.' dedi. Bu görüntüler tepki çekti ve çok konuşuldu.
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