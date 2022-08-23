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Bakanlık harekete geçti! SGK'yı zarara uğratan firmalara suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Bakanlık harekete geçti! SGK’yı zarara uğratan firmalara suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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