Milyonlara sosyal güvence müjdesi! Yeni dönem yolda! Bakan resmen duyurdu: Ciddi bir çalışma içindeyiz

KIRSALI TERK EDEN ÜRETİMİ TERK EDER

Köydeki seraları gezen, köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Kirişci, buradaki konuşmasında, kırsalda yaşamanın avantajlarına değindi. Burada yaşayanlara şehir hayatına heveslenmemeleri önerisinde bulunan Kirişci, şunları kaydetti:

"Biz zeytinyağını ve tereyağını sırf modernite adına, ki bunun bir modernlik olmadığını daha sonra öğrendik ama margarine tercih etmiştik hatırlarsanız. Ama sonra öğrendik ki ya bizim zeytinyağı ve tereyağı bizim kurtuluşumuz için, hastalıklardan ari bir yaşam, vücudumuz için vazgeçilmez bir şeymiş. Yine modernlik adına, yine tırnak içerisinde 'çağdaşlık' adına biz kırsalı terk ettik. Ve kentte bir marifet varmış, kentin bir mahareti varmış gibi kente göç ettik. Halbuki bizim kırsalda bir kültürümüz vardı. Kırsalın kültürünü kırsalda bıraktık. Yeni bir kültürmüş gibi kent kültürüne de tepki göstererek, kendimizce bir yapı oluşturmaya çalıştık.

Bugün gecekondu meselesi İstanbul başta olmak üzere bütün büyük kentlerimizin en büyük meselesi. Kadına şiddet, insanların birbirine olan saygısızlığı... Nasıl oluyor, nasıl bitiyor ben anlamıyorum, 2 kişi kavga ettiğinde birinde ya silah çıkıyor, ya bıçak çıkıyor. İnsan bıçağı, silahı niye taşır, neden bunlara ihtiyaç duyar? Maalesef bu yüzden, kırsalı terk etmenin faturaları olarak cinayetlere, kadına şiddete, kentsel dönüşüme tabi tutulacak milyonlarca gecekonduya muhatap olduk, bunlarla iç içe yaşamak zorunda kaldık. Kırsalı terk ettiğimizde üretimi de terk ediyoruz."

Artık kırsalda yaşamın da sağlık, eğitim gibi konularda oldukça ilerlediğine işaret eden Kirişci, AK Parti'nin her şeyi vatandaşın ayağına götürdüğünü dile getirdi.