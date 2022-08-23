Hulki Cevizoğlu'ndan altılı masaya Titanic benzetmesi! Muhalefete salvolar: Akşener'in başkasının tavuğunda gözü var

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerini değerlendirdi. Masanın temsilcilerinin her fırsatta 'Seçimi kazanacağız' çıkışına Titanic benzetmesi yapan Cevizoğlu, "Altılı masa, Titanic batarken keman çalan kemancılara benziyor. Bu masa yıkılacak, yıkılmaya mahkum bir masa" diye konuştu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatan açıklamalarını Meral Akşener'in talimatıyla yaptığını vurgulayan Cevizoğlu, "İYİ Parti'nin başkasının tavuğunda gözü var. Bir İmamoğlu bir Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor" diye konuştu.