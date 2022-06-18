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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan skandal "Bayraktar SİHA" paylaşımı: Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacakmış! Tepki yağıyor: Kimin adına konuşuyor CHP mi CIA?

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’dan skandal Bayraktar SİHA paylaşımı: Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacakmış! Tepki yağıyor: Kimin adına konuşuyor CHP mi CIA?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde zafer kazandıran araçlarından olan Bayraktar SİHA'lara karşı düşmanlığını sürdürüyor. Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selçuk Bayraktar’ı yargılayacaklarını ima ederek sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza attı. Tanrıkulu, 'Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız.' diyerek haddini de aştı. Bu sözlerin ardından tepkiler de gecikmedi. "TR 705 kimin adına konuşuyor sizce, CHP or CIA?" diyen bir vatandaş, Tanrıkulu'nun kirli siciline dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan ve Wikileaks'ın ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde de 'TR705' kod adı verilerek 'CIA'in güvenilir haber kaynağı' olarak tanımlanan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız" diyerek büyük bir skandal imza attı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan skandal paylaşıma tepki gösterdi.

Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" ifadelerini kullandı.

CHP'li isme sosyal medyadan tepki yağarken bir kullanıcı, "Selçuk Bayraktar'ı yargılayacak! olan Sezgin Tanrıkulu kimmiş CHP'li bir ağızdan öğrenelim. CHP'nin 24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz: "Sezgin Tanrıkulu, TR 705 koduyla çalışan CIA ajanıdır."demiş…" diyerek Tanrıkulu'nun ajanlık faaliyetleri yaptığını belirtti.

Bir başka kullancısı ise bir sonraki seçimlere dikkat çekerek, "CHP''li Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelince Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmesi bile önümüzdeki seçimlerin bir tercih değil vatan, millet ve devlet meselesi olduğunun kanıtıdır." dedi.

CHP OR CIA?

"TR 705 kimin adına konuşuyor sizce, CHP or CIA?" diyen bir vatandaş ise Tanrıkulu'nun kirli siciline dikkat çekti.

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