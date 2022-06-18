CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan skandal "Bayraktar SİHA" paylaşımı: Dışişleri Bakanı olunca bunu yapacakmış! Tepki yağıyor: Kimin adına konuşuyor CHP mi CIA?

Bir başka kullancısı ise bir sonraki seçimlere dikkat çekerek, "CHP''li Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelince Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmesi bile önümüzdeki seçimlerin bir tercih değil vatan, millet ve devlet meselesi olduğunun kanıtıdır." dedi.