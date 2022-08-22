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Haberler Gündem Haberleri Eş durumu atama sonuçları 2022: Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr sorgulama ekranı...

Eş durumu atama sonuçları 2022: Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr sorgulama ekranı...

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Eş durumu atama sonuçları 2022: Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr sorgulama ekranı...

Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen özür grubu tayin sonuçları için geri sayım heyecanı sürüyor. Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5 Ağustos 2022 ve 11 Ağustos 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr sorgulama ekranı...

Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen Eş Durumu Tayin Sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 15 Ağustos'ta başladı ve 19 Ağustos günü saat 16:00'da sona erdi. Peki, Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr sorgulama ekranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum."

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

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