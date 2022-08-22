Eş durumu atama sonuçları 2022: Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr sorgulama ekranı...

Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen Eş Durumu Tayin Sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 15 Ağustos'ta başladı ve 19 Ağustos günü saat 16:00'da sona erdi. Peki, Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr sorgulama ekranı...