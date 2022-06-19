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İstanbul Bakırköy'de esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular | Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı

Son dakika haberine göre: İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir evde ayrıldıktan sonra sorunları konuşmak için bir araya gelen 20 yaşındaki çiftin ikisi de sol göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine giden ekipler Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olduğu görüldü. Hastaneye kaldırılan Tanrıkulu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 11:18
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İstanbul Bakırköy’de esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular | Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu’nun ağır yaralı

Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu, bir süre sevgili oldular.

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İstanbul Bakırköy’de esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular | Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu’nun ağır yaralı

Çift kısa bir süre önce ayrılma kararı aldı ve ayrıldı. Geçtiğimiz gün aralarındaki sorunları görüşmek üzere Balcı'nın Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'taki evinde bir araya geldi.

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İstanbul Bakırköy’de esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular | Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu’nun ağır yaralı

ALPER BALCI: SUNA KENDİNİ VURDU!

İddiaya göre bu buluşma sırasında Alper Balcı bir arkadaşını arayıp "Suna kendini vurdu buraya gel" dedi. Bunun üzerine o arkadaşı da polisi arayıp haber verdi.

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İstanbul Bakırköy’de esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular | Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu’nun ağır yaralı

BİR ÖLÜ BİR YARALI

Hemen belirtilen adrese giden polis ekipleri Balcı ve Tanrıkulu'nu kanlar içinde buldu.

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İstanbul Bakırköy’de esrarengiz olay! Kanlar içinde buldular | Alper Balcı öldü Suna Tanrıkulu’nun ağır yaralı

Yapılan incelemeler de çiftin göğsünden vurulmuş oldukları belirlendi.