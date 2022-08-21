21 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'S-400' üzerinden veryansın: Bu ABD'ye 'Senin adamınım' demektir

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'S-400' üzerinden veryansın: Bu ABD'ye 'Senin adamınım' demektir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
ABONE OL
Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’S-400’ üzerinden veryansın: Bu ABD’ye ’Senin adamınım’ demektir

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, İzmir'de yaptığı açıklamada, eski partisine sert sözlerle yüklendi. CHP'nin 'kötü ellerde' olduğunu vurgulayan İnce, İzmirlilere, "Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim." diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400 hava savunma sistemlerini hedef alan açıklamalarına da değinen İnce, "Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir." tepkisini gösterdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'in Foça ilçesine giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP'NİN KALESİNDE HALKA SORDU: ALLAH AŞKINA ŞU BELEDİYELERİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?

CHP yıllarına değinen İnce, partiye 42 yıl hizmet ettiğini, CHP'nin düşmanı değil dostu olduğunu vurgulayarak, "Parti öyle kötü ellerde ki. Allah aşkına şu belediyeleri görüyor musunuz, memnun musunuz? Ben memnun değilim." ifadelerini kullandı.

"ABD'YE 'BEN SENİN ADAMINIM' DEMESİDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'leri hedef almasına da değinen İnce, "Muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir." tepkisini gösterdi.

"MUHALEFETİN ÇIKIP S-400'Ü ELEŞTİRMESİ AMERİKA'YA GÖZ KIRPMASIDIR"

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın birçok konuda fikir birliğinde olmadığını savunan İnce, dış politika konusunda oy kaygısıyla muhalefet yapılmaması gerektiğini belirten İnce, şunları söyledi:

"Bunların kafaları karışık. Net fikirleri yok. Memleket Partisinin iktidarında Suriyelileri göndereceğiz, nokta. Libya tezkeresine 'evet' diyoruz. Çünkü Türkiye Akdeniz'de olmalıdır. Mavi Vatan'ı savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız. Bazı konular siyaset üstüdür. Örneğin S-400 savunma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO üyesidir. Ama NATO üyesi ülkeler PKK'ya, YPG'ye silah vermektedir, bizi sırtımızdan vurmaktadırlar. Türkiye de F-35 almak istemiş Amerika'dan, parasını vermesine rağmen uçakları teslim etmiyorlar. Türkiye de S-400 alıyor. Şimdi muhalefetin çıkıp S-400'ü eleştirmesi Amerika'ya göz kırpmasıdır, Amerika'ya 'ben senin adamınım' demesidir. Biz öyle demiyoruz. Türkiye kendini savunmak için S-400 alması gerekiyorsa S-400 alacak, F-35 alması gerekiyorsa F-35 alacak. Ne işimiz var Azerbaycan'da demiyoruz biz. Türkiye Azerbaycan'a yardım etmelidir. Hatta az etmiştir. Biz iktidar olduğumuzda daha fazla edeceğiz. Milli konularda sırf iş olsun diye ortalığı karıştırmak muhalefet etmek değildir. Muhalefet etmek yanlışları gördüğünüzde konuşmaktır. Dış politika ayaküstü konuşulacak, üç tane oy fazla alayım diye yapılacak iş değildir."

Altılı masa adayını yine açıklamadı ALTILI MASA ADAYINI YİNE AÇIKLAMADI
Muharrem İnce CHP ve fondaş medyayı topa tuttu MUHARREM İNCE CHP VE FONDAŞ MEDYAYI TOPA TUTTU
HDP ittifak ortağı CHP’ye kalkan oldu HDP İTTİFAK ORTAĞI CHP'YE KALKAN OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA