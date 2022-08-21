Ne iş var ne site! Ankaralıların parası algı operasyonlarına gidiyor! Mansur Yavaş’tan 3 aylık şirkete ihale kıyağı

* "Sayın Mansur Yavaş'ın algı çalışmalarını yürüten tanıtım çalışmaları için çok fazla önem verdiği Basın Yayın Daire Başkanlığı'nda çalışan personelin yoğunluğu dikkat çekerken, sosyal medya çalışmaları için ayrıca bir ihale yapılarak doğrudan temin ile 3-4 ay önce kurulmuş bir firmaya 600 bin TL'nın üzerinde iş verilmiş olması bir sürü soru işaretine neden oldu."

* "Alımların çoğunluğu niye doğrudan temin usülü ile yapılıyor? Her fırsatta canlı yayınlarla ve şeffaf bir şekilde ihale yapıyoruz diyerek basına açıklamalarda bulunan CHP'li Mansur Yavaş'ın, belediye bütçesinin çoğunluğunu ihalede açıklık ve rekabetin bulunmadığı tali bir yöntem olan doğrudan temin ile kullandığı denetim raporlarına da yansımıştı. Sayın Mansur Yavaş'a, bu konuda niye kamuoyunu yanılttığı özellikle sorulmalıdır. Maalesef Ankara'nın bütçesi bu gibi tasarruflar ile çar çur edilmektedir."