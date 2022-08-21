Ne iş var ne site! Ankaralıların parası algı operasyonlarına gidiyor! Mansur Yavaş'tan 3 aylık şirkete ihale kıyağı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, belediye bütçesini sosyal medyaya ayırdığı tespit edildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, 400'e yakın personelinin olmasına karşın 3 ay önce kurulan Legolas Bilişim Limited Şirketi'ne 616 bin TL'lik ihale verdiği bildirildi. Şirketin, Büyükşehir'e sosyal medya yönetimi ve analiz yapılması işini yapacağı öğrenildi. Şirketin kamuya hiçbir iş yapmadığı ve internet sitesinin de bulunmadığı öğrenildi. ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Ankara'nın bütçesi algıya ve konserlere gidiyor." diye konuştu.
Legolas Bilişim Limited Şirketi, Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre 7 Mart 2022'de Zülfü Eren Aktaş tarafından Ankara Çankaya ilçesinde kuruldu. Şirketin; ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca 29 Haziran 2022'de yapılan "Sosyal Medya Yönetimi ve Analizlerinin Yapılması" işini pazarlık usulü aldığı öğrenildi.
İhalede; Legolas'ın 7 ay boyunca ABB'ye sosyal medya konusunda çalışma yapacağına dikkat çekiliyor. Legolas'ın kamuya hiçbir iş yapmadığı ve internet sitesinin de bulunmadığı öğrenildi. Şirketin sahibi Zülfü Eren Aktaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'le yakın olduğu iddia ediliyor.
ÜNAL: ANKARA'NIN BÜTÇESİ ALGIYA VE KONSERLERE GİDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Ankara'nın bütçesi algıya ve konserlere gittiğini belirterek, "3 ay önce kurulan firmaya adrese teslim ihale verilmiş" dedi. Fatih Ünal şunları söyledi:
* "Ankaralılar'ın her fırsatta dile getirdiği hizmete hasret kaldık şikayetlerine kulak tıkayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesi sosyal medya çalışmalarına ve konserlere harcanıyor. Geçen yıl sadece bir konser için 30 bin dolar veren Mansur Yavaş, bu yılda da konserlere ciddi bir bütçe ayırmış. 3 ay önce kurulan firmaya adrese teslim ihale verilmiş."
* "Sayın Mansur Yavaş'ın algı çalışmalarını yürüten tanıtım çalışmaları için çok fazla önem verdiği Basın Yayın Daire Başkanlığı'nda çalışan personelin yoğunluğu dikkat çekerken, sosyal medya çalışmaları için ayrıca bir ihale yapılarak doğrudan temin ile 3-4 ay önce kurulmuş bir firmaya 600 bin TL'nın üzerinde iş verilmiş olması bir sürü soru işaretine neden oldu."
* "Alımların çoğunluğu niye doğrudan temin usülü ile yapılıyor? Her fırsatta canlı yayınlarla ve şeffaf bir şekilde ihale yapıyoruz diyerek basına açıklamalarda bulunan CHP'li Mansur Yavaş'ın, belediye bütçesinin çoğunluğunu ihalede açıklık ve rekabetin bulunmadığı tali bir yöntem olan doğrudan temin ile kullandığı denetim raporlarına da yansımıştı. Sayın Mansur Yavaş'a, bu konuda niye kamuoyunu yanılttığı özellikle sorulmalıdır. Maalesef Ankara'nın bütçesi bu gibi tasarruflar ile çar çur edilmektedir."
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