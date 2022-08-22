İstanbul'u kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki MLKP'li teröristler tutuklandı
GÜNDEM AA
İstanbul Sultangazi'de, terör örgütü MLKP üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Eylem hazırlığında oldukları öğrenilen zanlıların üzerinden 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal çıktı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Sultangazi'deki adrese 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.U'nun yanı sıra E.Y. (36), N.G. (44) ve H.A. (39) yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMATLA YAKALANDILAR
Adreste yapılan aramada 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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