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İstanbul'u kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki MLKP'li teröristler tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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İstanbul’u kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki MLKP’li teröristler tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de, terör örgütü MLKP üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Eylem hazırlığında oldukları öğrenilen zanlıların üzerinden 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün silahlı kanadında faaliyet yürüttüğü belirlenen M.U'nun (23), eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Sultangazi'deki adrese 18 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda M.U'nun yanı sıra E.Y. (36), N.G. (44) ve H.A. (39) yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMATLA YAKALANDILAR

Adreste yapılan aramada 1 el bombası, 2 tabanca, 2 şarjör, 34 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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