Mardin’deki kazaya neden olan TIR şoförleri tutuklandı! İlk kazanın ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin tutmadığını fark ettim

Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANDI

20 kişiye mezar olan kazaya karışan iki TIR'ın şoförü de tutuklanarak cezaevine yollandı.