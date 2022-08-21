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Mardin'deki kazaya neden olan TIR şoförleri tutuklandı! İlk kazanın ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin tutmadığını fark ettim

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Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Mardin’deki kazaya neden olan TIR şoförleri tutuklandı! İlk kazanın ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin tutmadığını fark ettim

Mardin'e bağlı Derik ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı kazada, 20 kişi hayatını kaybetti. İlk kazayı gerçekleştiren ve 4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü Umut G. ilk ifadesinde, ağır tonaj yüklemediğini ve aracının bakımını 1 ay önce yaptırdığını söyledi. 27 ton ağırlıkla birlikte yola çıktığını kaydeden sürücü, üç yol mevkiisine geldiğinde ise aracının rampadan önce frenlerinin tuttuğunu rampaya geldiğinde ise frenlerinin tutmadığını fark ettiğini bu nedenle frenlere iyice asıldığını söyledi. Kazaya karışan 2 TIR sürücüsü de tutuklanarak cezaevine yollandı.

Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti.

AYNI NOKTADA PEŞPEŞE KAZALAR

Mardin'in Derik ilçesinde saat 18.00'da Diyarbakır Caddesi'nde Mazıdağı istikametinden gelen, Umut G. yönetimindeki 73 NS 384 plakalı gübre yüklü tır, freninin patlaması sonucu iki araca çarptı.

Ölümlü kazanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 18.30'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 NMB 53 plakalı tır kontrolden çıkarak, kaza yapan araçlara müdahale edenlere çarptı.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANDI

20 kişiye mezar olan kazaya karışan iki TIR'ın şoförü de tutuklanarak cezaevine yollandı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 27 YON YÜKLENDİ

Bölgede ilk kazayı gerçekleştiren ve 4 kişinin ölümüne sebep olan TIR sürücüsü Umut G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Umut G. gübrü yüklü TIR ile Irak'ın Zaho kentine gitmek üzere yol çıktığını söyledi. Ağır tonaj iddilarıyla ilgili konuşan Umut G. ifadesinde yük sınırının 29 ton olduğunu ve kendisinin 27 ton yüklediğini belirtti.

"FRENLERİN TUTMADIĞINI FARK ETTİM"

27 ton ağırlıkla birlikte yola çıktığını kaydeden sürücü, üç yol mevkiisine geldiğinde ise aracının rampadan önce frenlerinin tuttuğunu rampaya geldiğinde ise frenlerinin tutmadığını fark ettiğini bu nedenle frenlere iyice asıldığını söyledi.

"İKİNCİ KAZAYI HATIRLAMIYORUM"

Araç bakımını 1 ay önce yaptırdığını söyleyen Umut G. aynı bölgede gerçekleşen ikinci kazaya ilişkin ise hiçbir şey hatırlamadığı dile getirdi.

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