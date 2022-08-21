PKK-YPG köyde yangın çıkardı: TSK alevlere müdahale ediyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, önceki gün Serdeşt köyü kırsalında PKK/YPG'li teröristler 3 noktadan yangın çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından söndürülmeye çalışılan yangının 4 kilometre kare alanda devam ettiği öğrenildi.